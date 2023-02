Inter, Inzaghi: “Porto fortissimo, noi pronti. In attacco…”

Vigilia di Champions League per l' Inter di Simone Inzaghi che domani affronterà il Porto nell'andata degli ottavi di finale. Il mister nerazzurro ha parlato in conferenza stampa presentato il match.

"Rivedere Conceicao? Lo rivedo con piacere. Abbiamo fatto un ottimo percorso alla Lazio e da allenatore sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio importante col suo Porto, sia a livello fisico e tecnico. Loro sono fortissimi. Hanno giocatori di qualità. Come tutte le squadre hanno qualche giocatore in dubbio, anche noi".

"Loro sono in forma e troveranno noi, l'Inter che sta bene ed è in salute".

Sul ballottaggio in attacco: "Sono i dubbi... Ma non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell'allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell'Inter".