Inter, Lautaro: “Servirà gara attenta contro la Real, lavorando bene sugli spazi”.

Come ti trovi con Thuram? Quanto potete migliorare ancora insieme? "Lui è un ragazzo giovane ed è in un campionato nuovo. Però devo dire che si lascia aiutare e che ci da sempre una grande mano. Ha qualità e forza e sono molto contento di giocare con lui".

Sono passati tre mesi da Istanbul: questa squadra è in grado di arrivare ancora in finale? "Siamo una squadra che ha tanti giocatori nuovi. Sono contento per il lavoro che stiamo facendo. La squadra lavora come sempre ha fatto, dandosi come obiettivo quello di puntare a traguardi importanti. Stiamo lavorando bene e sono soddisfatto di come abbiamo iniziato questa stagione".