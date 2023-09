Inter, Marini: “La bolgia l’insidia più grande contro la Real. Nerazzurri senza punti deboli”

"Certamente. Inzaghi ha una squadra che gioca a memoria, con una struttura solida e una identità. Tra le migliori in assoluto in Europa. Bravi Marotta e Ausilio a scegliere calciatori funzionali al progetto. Non sbagliano un colpo. Il valore aggiunto di questa Inter è anche Riccardo Ferri, scelta perfetta per il dopo Oriali"

"Sono sicuro di sì, al 90' l'Inter uscirà bene dalla sfida di Champions a patto che non si entri in campo con sufficienza in quel catino di San Sebastian, ma non credo che accadrà visto che questa è la squadra migliore degli ultimi anni e per lo scudetto è nettamente in pole rispetto alle avversarie. Inzaghi ha profondità di panchina e chi entra non abbassa il volume ma come successo nel derby col Milan lo alza".