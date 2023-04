Inter, Milan e Napoli: chi ha più chance di arrivare in fondo?

Tre squadre italiane nei quarti di finale di Champions League

Redazione ITASportPress

Qualità della rosa e statistiche devastanti: il Napoli sembra essere il vero favorito per il passaggio dei quarti e per la finale all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Eloquenti le quote sulla fase di eliminazione in Champions, che oltre agli azzurri, piazzano in buona posizione anche i nerazzurri di Inzaghi tra le favorite per l’accesso alle semifinali, nonostante il Benfica sia da tenere d’occhio. Milan fuori dai giochi, almeno dal punto di vista dei bookmakers. Nel complesso il Manchester City è ancora la squadra da battere (3.35 - 3.50), seguono Napoli (4.00 - 4.50), Bayern Monaco (4.50), Real Madrid (7.50 - 8.00), Inter (15.00 - 16.00) e poi Benfica, Milan e Chelsea.

Il Napoli non è solo la favorita tra le italiane ma anche la favorita assoluta della Champions. L’ambiente partenopeo non è abituato a pressioni simili e le aspettative potrebbero giocare un ruolo determinante per le sorti del doppio confronto italiano, oltre che per l’eventuale semifinale. I numeri confortano la squadra di Spalletti, fresco del Premio Bearzot ricevuto nel mese di marzo. “Cose bellissime che non mi sono mai capitate in 64 anni”, dichiara ai microfoni della Federcalcio in occasione della consacrazione. Il riferimento è l’ovvio traguardo storico raggiunto finora in coppa con il suo Napoli: 21° nel ranking UEFA e protagonista del calcio più divertente del vecchio continente. "Il Napoli al momento è la squadra più forte quest'anno in Europa”, ammette Pep Guardiola, pronto a scommettere sul trionfo azzurro ad Istanbul. Modulo base: 4-3-3 ma in base al piazzamento di Zieliński può diventare un 4-2-3-1. In fase di non possesso, gli esterni arretrano a supporto della difesa creando un'efficace 4-5-1. Ma "Il calcio non dipende più dai sistemi, ma dell'uso degli spazi lasciati dagli avversari", dice Spalletti, e così il Napoli sfrutta le fasce per colpire rapido in contropiede, puntando direttamente al centro per Osimhen o per le altre manovre degli esterni d’attacco e dei centrocampisti. Insomma, il Napoli può segnare in ogni modo possibile e punta dritto alla finale.

Delle tre italiane l’Inter è la seconda favorita per la vittoria della Champions. In vista della gara in Portogallo, Simone Inzaghi pensa al popolo nerazzurro: “Benfica? Regaliamo un altro sogno ai nostri tifosi". Lautaro & co. tornano a giocare un quarto che mancava dal 2011 e il traguardo inorgoglisce l’ambiente. “Siamo felici perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite - spiega Inzaghi al sito del club - Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene”. L’Inter dovrà alzare il ritmo di un gioco troppo permissivo che ha mostrato i suoi limiti nella costruzione nel doppio confronto con lo Sporting: gara condizionata dagli episodi che poteva costare il passaggio a Inzaghi. Per arrivare in fondo servirà maggiore determinazione

Nonostante la vittoria di misura sul Tottenham, il Milan è la meno accreditata per il match finale di Istanbul. Ma in vista del doppio confronto tutto italiano con i partenopei, Stefano Pioli prova a scompaginare i pronostici e a motivare l’ambiente: “La Champions è un nostro obiettivo, vogliamo arrivare fino in fondo. Perché non dovremmo riuscirci? Siamo una squadra forte, abbiamo fatto tante esperienze che ci hanno permesso di capire a che livello dovremo giocare per superare un avversario difficile come il Napoli. Siamo arrivati ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è una squadra forte e sta facendo meglio di noi, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan". Per il passaggio del turno i rossoneri dovranno giocoforza interrompere l’astinenza offensiva, ricompensata finora, almeno in Champions, da una buona solidità del pacchetto arretrato che le ha permesso di arrivare ai quarti.