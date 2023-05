Inter-Milan vista dai bookmaker: l’analisi quote di Oddschecker

La squadra di Inzaghi capitalizzerà il vantaggio o sarà ribaltone rossonero? Vediamo cosa ne pensano i bookmaker

Redazione ITASportPress

Dopo il 2-0 per l’Inter maturato nel match d’andata, si gioca martedì alle 21:00 il ritorno dell’Euroderby di Champions tra i nerazzurri e il Milan: in palio la qualificazione alla finale. La squadra di Inzaghi capitalizzerà il vantaggio o sarà ribaltone rossonero? Vediamo cosa ne pensano i bookmaker.

LE QUOTE – Sulle lavagne dei principali siti scommesse è l’Inter a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 parte da una quota minima di 2.00 (su LeoVegas), cresce a 2.05 su Better e bet365, fino a 2.10 su Snai, Sisal e Planetwin365 e 2.12 su Starcasinò Bet. La vittoria del Milan, invece, non scende sotto quota 3.60 (Sisal), ma sulle altre lavagne si trova anche a 3.72 (Betway), 3.80 (Sportbet), 3.90 (bet365), fino a 4.10 su LeoVegas. Il pareggio tocca invece quota 3.40 su Sisal e Sportbet. Una vittoria con due gol di scarto del Milan, che manderebbe il match ai supplementari, vale 11.00 su Betfair e 12.50 su Starcasinò Bet, mentre una vittoria con tre gol di scarto dei rossoneri – che ribalterebbero così il risultato dell’andata qualificandosi in finale – tocca quota 34.00 su bet365.

Secondo gli operatori, però, non sarà una partita con tanti gol. L’Under 2.5 è favorito con quote che vanno dall’1.67 di Sisal all’1.75 di Goldbet. Mentre l’Over 2.5 non scende sotto quota 2.00 e tocca il picco a 2.10 su Sisal e bet365. Molto più equilibrio, invece, nel mercato Goal/No Goal: bookmaker come bet365 (1.91) e LeoVegas (1.88) fanno partire esattamente alla pari i due segni, altri mettono davvero poca distanza. Attenzione poi al discorso qualificazione: stando alle quote dei bookmaker, per l’Inter è solo una formalità: 1.03 la quota del passaggio del turno nerazzurro, addirittura a 13.00 la qualificazione del Milan.

ULTIMI RISULTATI – Le quote sono probabilmente influenzate non solo dal risultato dell’andata – nella storia della Champions solo il Liverpool nel 2019 è riuscito a ribaltare uno svantaggio di almeno due gol in una semifinale, battendo 4-0 il Barcellona ad Anfield dopo aver perso 3-0 al Camp Nou – ma anche dallo stato di forma delle due squadre. L’Inter è in un ottimo momento: ha vinto le ultime sette partite (in tutte le competizioni), ultima quella contro il Sassuolo in campionato lo scorso sabato (4-2). Il Milan è invece in crisi di risultati e ha compromesso la qualificazione alla prossima Champions perdendo 2-0 contro lo Spezia nell’ultimo turno.

I PRECEDENTI – Inter e Milan si apprestano a disputare il quinto derby della stagione. La squadra di Pioli ha vinto il primo, giocato a settembre, poi ha perso i successivi tre senza segnare un gol: il ritorno in campionato, la finale di Supercoppa italiana e l’andata in Champions. Soltanto una volta l’Inter ha vinto quattro derby in una sola stagione: nel 1973/74. Può ripetersi martedì, centrando la sesta finale di Champions della sua storia.