Inter, Zanetti: “Semifinale Champions? Prima ci arriviamo poi ci pensiamo”

Intervenuto ai microfoni di MaderoSport, Javier Zanetti si è espresso in ottica Champions League. Contro ogni aspettativa essendo in un girone durissimo, l'Inter si è resa protagonista di un gran percorso nella massima competizione Europea, e affronterà il Benfica per i quarti di finale. Visto che per le semifinali una delle due avversarie sarà sicuramente un'italiana - Milan o Napoli - il vicepresidente nerazzurro esprime la preferenza: "Intanto, mi piacerebbe giocarla. Quando saremo in semifinale ci penseremo. Già battere il Benfica sarebbe un gran traguardo".