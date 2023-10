Inzaghi: “Attenzione al Salisburgo. Lautaro è da Pallone d’Oro”

Per la squadra di Inzaghi non c’è però tempo per gioire perché martedì si tornerà già in campo alle 18.45 a San Siro contro il Red Bull Salisburgo per una sfida cruciale nel girone D di Champions League. I nerazzurri, in testa al girone con 4 punti con la Real Sociedad, cercano un successo che metterebbe in discesa il cammino verso gli ottavi.