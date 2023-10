Iran, salta match di Champions di Benzema per una statua allo stadio

Incredibile ma vero un match di Champions asiatica è stato cancellato per la presenza nello stadio di una statua. Nell'impianto di gioco degli iraniani del Sepahan è presente un monumento che raffigura il defunto Qassem Soleimani, il generale delle unità di elite dei Pasdaran ucciso in un raid di un drone Usa a Baghdad. A causa di questo simbolo, l'Al Ittihad, squadra saudita dove gioca Benzema ha deciso di non scendere in campo nel terreno di gioco dello stadio `Naghsh-e Jahan´ di Isfahan, nell'Iran centrale. Dopo fitti colloqui tra le due società e gli arbitri si è deciso di cancellare la partita visto che non era possibile accontentare le istanze dei sauditi di rimuovere la statua. Irremovibili i dirigenti ma anche le autorità della Repubblica islamica che hanno chiesto di rispettare il regolamento che vieta riferimenti politici nello sport, come ha riferito la tv di Stato saudita Al Ekhbariya. Non è ancora certo, ma pare che il Sepahan intende ora presentare un ricorso alla Confederazione Asiatica del Calcio (Afc) in merito al rifiuto dell'Al Ittihad di non giocare il match. In una dichiarazione, l'Afc ha citato «circostanze inattese e impreviste» come causa della cancellazione della partita. La questione verrà esaminata dalle commissioni competenti.