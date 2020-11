Juventus, De Ligt: “Stasera è stata dura, abbiamo fatto male”

La vittoria di stasera contro il Ferencvaros spedisce la Juventus agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. De Ligt però è critico al termine della partita: “Stasera oggi è stata molto complicata – dichiara l’olandese ai microfoni di Sky Sport – , perchè secondo me il Ferencvaros ha fatto molto bene. Loro hanno giocato molto corti e così è difficile cercare i giocatori tra le linee. Noi abbiamo fatto male oggi, perchè è importante giocare più veloce, con più coraggio, non abbiamo creato tanto” – conclude il difensore ex Ajax – .