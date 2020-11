Juventus, Pirlo: “Dobbiamo continuare a crescere. Dybala migliora, Chiellini è a disposizione”

Juventus che domani torna in campo per la gara Champions League per la sfida in Ungheria contro il Ferencvaros. I bianconeri, reduci dalla vittoria di Cesena contro lo Spezia, vogliono proseguire il percorso di crescita: “E’ importante portare avanti il nostro progetto di gioco – dichiara Pirlo a Sky -, che stiamo cercando di migliorare gara dopo gara. Abbiamo bisogno di fare una partita importante, cercando di essere padroni del gioco. Pirlo ha poi toccato la questione Dybala, alla ricerca della miglior condizione: “Sta bene, ho parlato stamattina con lui perché dopo 2-3 partite è normale ci sia un po’ di stanchezza fisica e mentale. Ha bisogno di mantenere alto il suo livello fisico, è un giocatore importante per noi. Potrebbe anche avere un turno di riposo in vista della Lazio. Finalmente siamo in tanti e ora c’è spazio per farli lavorare: deve farsi trovare pronto come tutti”.

“A CENTROCAMPO SI CAMBIA”

L’allenatore della Juventus si è poi soffermato sulle scelte riguardo al centrocampo: “L’atteggiamento è lo stesso, cambieranno i giocatori di partita in partita – svela l’ex centrocampista bianconero – . L’altro giorno c’era McKennie, prima Ramsey e Kulusevski, non conta chi gioca, conta che mantengano quelle posizioni. L’altro giorno c’era Arthur più basso, ma l’impostazione tattica rimane la stessa Chiellini? Si è allenato bene ed è pronto per la gara di domani”.