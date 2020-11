L’Atalanta scrive la storia… al contrario: la sconfitta contro il Liverpool è da record

Nessuno se lo aspettava, almeno non di questa dimensione. Il k.o. subito dall’Atalanta contro il Liverpool è stato davvero netto. Uno 0-5 che non ammette repliche o scusanti che ha messo in luce tutti i limiti della Dea oltre alle infinite capacità dei Reds. E se Duvan Zapata guarda avanti e ammette che questa sconfitta potrà essere utile per migliorare, dall’altra, le cinque reti subite resteranno e peseranno nella storia del club e non solo.

Atalanta, record negativo

Come riporta Opta, infatti, per l’Atalanta si è trattata di una sconfitta da record. Duro da digerire per la Dea che ha abituato i suoi tifosi e tutti gli appassionati di calcio a opere incredibili come la cavalcata della passata annata, eppure, i 5 gol subiti dal Liverpool rappresentano un dato da vero guinness. Quello del Gewiss Stadium è stato il k.o. casalingo peggiore per un’italiana in una competizione europea. Dispiace, ma siamo sicuri che la banda di Gasperini si rialzerà ben presto.