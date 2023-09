Lautaro risponde a Mendez, l’Inter soffre ma riprende la Real Sociedad

Lautaro salva l'Inter in Spagna che rischia grosso

Pareggio esterno dell'Inter sul difficile campo della Real Sociedad nel match del primo turno di Champions League. Nerazzurri sotto in avvio con gol di Mendez che ha approfittato di una ingenuità di Bastoni, poi il pareggio allo scadere di Lautaro con un tiro sotto la traversa. Pareggio molto sofferto per l'Inter che ha rischiato grosso a San Sebastian.

Una zampata di Lautaro Martinez permette all'Inter di uscire con un pareggio dalla trasferta di San Sebastian. Finisce 1-1 contro la Real Sociedad nella prima giornata del Gruppo D della Champions League. Alla Reale Arena, partenza furiosa della squadra di casa che nei primi quattro minuti colpisce un palo e va in vantaggio con Mendez. L'Inter soffre, resta in partita grazie anche alle parate di Sommer, e non graffia. Nel finale il crollo della squadra di casa e l'avanzata nerazzurra. Lautaro pareggia all'82', poi nel finale l'assedio dei ragazzi di Inzaghi. Un pari importante, anche alla luce della vittoria del Salisburgo sul campo del Benfica.