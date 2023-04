L’Inter di Champions non tradisce: Benfica fuori e adesso derby

Una grande Inter a San Siro ha superato il turno pareggiando con il Benfica. Dopo il 2-0 nerazzurro dell'andata stasera 3-3 con gol di Barella nel primo tempo e di Lautaro e Correa nella ripresa. Mai in discussione i quarti di finale per la squadra di Inzaghi capace di giocare una gara quasi perfetta con poche sbavature difensive ma tanta intensità. Bene Lautaro ma anche il centrocampo ha retto il confronto contro la capolista portoghese. Il Benfica ha pareggiato in pieno recupero ma Inzaghi aveva rivoluzionato la squadra togliendo i diffidati. Adesso in semifinale l'Inter affronterà il Milan in un derby di Champions League da brividi.