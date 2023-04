Liveblog Milan-Napoli, le reazioni social

Tifosi del Milan e del Napoli con il fiato sospeso per la partita di Champions League. Dopo il clamoroso 4-0 subito al Maradona in campionato, stasera i partenopei cercano la rivincita a San Siro anche se non avranno in campo Osimhen. In palio, però, stavolta c'è molto di più dei classici tre punti perché proseguire il percorso in questa rassegna calcistica continentale resta il sogno più grande per tutti. A spingere i partenopei al Meazza ci saranno oltre 4 mila napoletani, molti dei quali sparpagliati tra i tifosi di casa. La sfida è iniziata anche sui social tra rossoneri e azzurri. Seguiamola su Itasportpress.