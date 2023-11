Luis Enrique: “Donnarumma? Quando un grande campione cambia squadra…”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Psg, valida per la quarta giornata del girone F, l'allenatore dei francesi Luis Enrique ha parlato del ritorno a San Siro di Donnarumma. Il portiere della Nazionale affronterà per la prima volta il Milan da avversario, dopo l'addio nel 2021 a costo zero mai digerito dai tifosi rossoneri. Per Donnarumma si prospetta un'accoglienza rovente, ed il tecnico spagnolo ha commentato così l'atmosfera che troverà al Meazza: " Per lui sarà un'esperienza unica. Questo succede quando calciatori del suo calibro cambiano strada. Gli amori rinunciati sono i più amati."

LE PAROLE DI SKRINIAR - Anche Milan Skriniar tornerà a San Siro per la prima volta dopo sei stagioni all'Inter. Partita speciale per il centrale slovacco, protagonista di molti derby in maglia nerazzurra: "So benissimo come giocare qua, so come si affronta il Milan da avversario. Ho giocato molti derby e so cosa ci aspetta. Dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo per tutti i 90 minuti."