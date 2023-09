L’ultimo gol di un portiere italiano in Europa prima di Ivan Provedel

Provedel aveva già segnato: Ascoli-Juve Stabia, febbraio 2020, splendido stacco sul secondo palo per il 2-2 finale dei campani. Ma la vera notizia è che era già successo che un portiere italiano riuscisse a segnare in competizioni europee. Era la Coppa Uefa 2006-07. E a far centro fu Marco Amelia, portiere del Livorno: i labronici, grazie al colpo di testa del loro numero uno, strapparono il pari per 1-1 ai serbi padroni di casa. Punto preziosissimo per passare il girone ed accedere ai sedicesimi di finale, dove vennero poi estromessi dalla competizione per mano dei futuri finalisti dell'Espanyol.