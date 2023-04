Manchester City, Guardiola: “Di Spalletti non voglio parlare più, è scontroso”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola in conferenza stampa ha presentato il match di andata dei quarti contro il Bayern. "La qualificazione si gioca in 180' e il Bayern non è fatto per pensare al ritorno a casa sua. Verranno qui per vincere. Ma non so cosa succederà domani in campo in una partita molto incerto. Abbiamo tanta voglia di andare avanti in Champions League visto che ci chiedono sempre questo durante la mia permanenza".