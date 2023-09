Manchester City, Guardiola: “L’Inter può vincere la Champions League”

Manchester City, Pep Guardiola: "Proveremo a fare come Real Madrid e Milan

Alla vigilia della sfida dell'Etihad Stadium contro la Stella Rossa in Champions League, Pep Guardiola ha dichiarato: "Ogni stagione inizia con la prima partita e ogni volta abbiamo lo stesso obiettivo: vincere. Prima nella fase a gironi, poi agli ottavi. Ma ora pensiamo solo alla Stella Rossa, al nostro livello e alla nostra prestazione. Siamo incredibilmente felici di difendere il titolo. Questa competizione non perdona le battute d'arresto, in casa siamo sempre stati forti e domani dobbiamo fare il primo passo" - ha spiegato l'allenatore del Manchester City in conferenza stampa. "Più rilassato dopo aver vinto la Champions League col City? L’importante è che i giocatori non si rilassino. Se la dirigenza è rilassata va bene, non prendono gol. Che il nostro club abbia vinto la Champions League è incredibile, ma quante squadre lo hanno fatto. In prospettiva non abbiamo fatto niente di speciale, abbiamo vinto solo una volta. Era qualcosa che il club non era riuscito a realizzare e siamo orgogliosi di averne fatto parte". Sulle prossime sfide, conclude Guardiola: "Abbiamo sempre cercato di vincere da quando sono arrivato qui, ma il primo anno abbiamo perso contro il Monaco. Voglio creare grandi ricordi, altrimenti non sarei qui. Questa è la sfida e questa è la competizione. Dobbiamo provarci e non ho dubbi che lo faremo. Solo Real Madrid e Milan hanno vinto consecutivamente. Sicuramente è difficile - chiude Pep Guardiola - ma riproveremo a vincere la Champions League".