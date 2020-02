Manchester City, Guardiola: “Real? Impossibile competere con loro sul piano della storia…”

Vigilia di Champions per il Manchester City, che domani, alle 21, farà visita al Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che il tecnico Pep Guardiola ha così presentato in conferenza stampa.

REAL – “Zidane ha detto che sono il miglior tecnico al mondo? Non è così, i protagonisti sono i giocatori. Io non ho mai avuto la presunzione di essere il migliore. Adesso sono concentrato solamente sul Real: competere con loro sul piano della storia è impossibile, quindi proveremo a batterli sul campo. La Champions per noi è una grande opportunità, poi potremo passare o non passare, questo è il calcio. La sanzione della Uefa? Siamo ottimisti. Nel caso in cui dovesse venir confermata, rimarrò comunque qua”.