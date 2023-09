Manchester United, ten Hag: “Bayern tra le favorite in Champions League”

LAGRANDESFIDA: Un Manchester United imperfetto incontrerà il Bayern Monaco nella sua gara d'esordio in Champions League 2023-2024. Secondo tenHag, i tedeschi partono tra i favoriti alla vittoria finale della competizione: "Non ho dubbi che loro siano una delle migliori squadre d'Europa, sicuramente anche tra le favorite per vincere la Champions League - ha esordito l'allenatore -. In ogni caso è nostro dovere andare a Monaco e fare del nostro meglio. Dobbiamo fare vedere di che pasta siamo fatti e mostrare tutto il nostro carattere. Possiamo farcela".