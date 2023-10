Manchester United, ten Hag: “Onana non è scarso, si riprenderà”

Ancora una partita molto deludente per Onana che ieri è stato protagonista in negativo nel match di Champions League perso dal Manchester United contro il Galatasaray in casa. L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag ha espresso parole di sostegno al portiere dopo la partita:“Sosterrò Onana. Non è scarsi, anzi è un grande portiere. Può diventare uno dei migliori al mondo. Abbiamo già visto le grandi capacità di Onana, così come i tratti della sua personalità. Si riprenderà, ne sono sicuro”. Nelle ultime due partite di Champions League, lo United ha subito 7 gol. In entrambi i casi la porta era difesa da Onana.