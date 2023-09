Manchester United, ten Hag: “Onana? Onore a lui che si prende le sue colpe”

Piogge di critiche cadono su Andre Onana , grande protagonista in negativo per la sconfitta del Manchester United contro il Bayern Monaco. Il portiere camerunese si è lasciato scappare un pallone e non ha mai messo in mostra sicurezza tra i pali. Si è preso la colpa in un'intervista, immediatamente rigettata dall'allentare dei Red Devils Erik ten Hag.

LASCONFITTA: Il portiere ex Inter aveva dichiarato a TNT Sports: "Sono stato io a deludere la squadra. Stavamo andando bene ed io ho fatto perdere la partita". Un'ammissione di colpe da parte di Andre Onana che appare più importante rispetto a quanto visto in campo. In fin dei conti, il Manchester United non ha giocato una gran partita in difesa e a dirlo è lo stesso allenatore ten Hag: "Andre ha fatto un grande gesto a presentarsi qui, ai microfoni, e prendersi tutta la colpa. Onore a lui, ha mostrato personalità. Ma è anche vero che la sconfitta non è stata solo colpa sua, ma di tutta la squadra". Il tecnico olandese ha difeso il suo portiere che in questo avvio di stagione sta riscontrando più di qualche difficoltà.