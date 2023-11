Mbappe sull’accoglienza a Donnarumma: “Lo abbiamo protetto il più possibile”

Quella tra Milan e Psg è stata la partita del ritorno a San Siro di Gigio Donnarumma. Dopo sei stagioni in rossonero, il portiere si è accasato a Parigi nell'estate del 2021, in un'operazione di mercato che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri. Il popolo milanista ha preparato un'accoglienza molto rumorosa per il portiere della Nazionale: fischi, cori ed una pioggia di dollari "personalizzati". Al termine della gara, anche Kylian Mbappe ha detto la sua sulla sconfitta dei parigini e sulla partita di Donnarumma.

LE PAROLE DI MBAPPE - "Hanno riservato a Donnarumma un'accoglienza difficile. C'era molto rumore, penso che fosse un po' troppo. Non possiamo sapere cosa sentono dentro i tifosi. Abbiamo protetto Gigio il più possibile, ci dispiace per lui e per questa serata. Speravamo solo di venire qui e vincere, ma non ci siamo riusciti."