Milan, 15 Daspo dopo la Champions. Sanzionata intera famiglia

Non sono mancati i disordini prima durante e dopo la sfida di Champions League tra Milan e Inter. Il clima era rovente per un Euroderby cha mancava da tanto, troppo tempo (quasi 20anni). Per tale motivo ci sono stati scontri all'interno di San Siro, prontamente sanzionati dal questore Giuseppe Petronzi con dei Daspo. Le sanzioni ammontavano a nove nel post partita, ma col passare delle ore non hanno fatto altro che aumentare, raggiungendo quota 15. In particolare, a far scalpore è il Daspo rivolto a padre e figlio tifosi rossoneri e al resto dei parenti, individuati ad aggredire una addetta al controllo dei ticket. A riportarlo è Ansa.