Milan, Krunic: “Semifinale di Champions? Preferisco sfidare chi non trovo in Serie A”

Attraverso i canali ufficiali del club del Diavolo, il giocatore ha commentato la qualificazione ottenuta dai suoi dando uno sguardo alle prossime sfide: "Sicuramente è un grande traguardo per tutti noi. Il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi è stato curato, siamo andati avanti tutti insieme. Non vogliamo fermarci però. Abbiamo dato tutto in campo, guardiamo avanti e attendiamo l'avversario della semifinale", ha detto Krunic .

Sulla gara e l'attesa: "Non vedevo l'ora di giocare questa partita, era difficile aspettare. Per partite di questo livello giochiamo a calcio e ci alleniamo tutti i giorni. Ovviamente poi siamo più felici se passiamo il turno".

Un passaggio anche su quale avversario vorrebbe trovare adesso: "Io ho sempre detto che preferisco incontrare in Europa squadre che non incontro in Italia. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l'ora di giocare la semifinale".