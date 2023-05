Milan, Mesbah: “Impresa con l’Inter è possibile, all’andata pesato infortunio Bennacer”

“In una finale può sempre succedere di tutto. Non si possono fare previsioni. In ogni caso, bisogna fare un applauso alla società Milan per come ha lavorato in queste due stagioni. In appena un anno e mezzo, i rossoneri hanno vinto lo scudetto e sono arrivati in semifinale di Champions, lanciando tanti giovani. Comunque vada, il bilancio della stagione è positivo”.