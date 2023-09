Milan, Pioli: “Derby forte delusione ma col Newcastle serve reazione”

Il Milan vuole dimenticare la batosta del derby di sabato scorso riscattandosi in Champions League. A presentare la gara contro il Newcastle che vedrà il suo calcio d'inizio domani - martedì 19 settembre - alle 18.45, il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa. "Avevamo molte aspettative, tanta fiducia e positività. È stata una delusione forte. Al Milan ho passato periodi belli e meno belli, mi pesa il rendimento negativo nei Derby ma siamo forti e so che abbiamo la capacità di reagire per superare il momento difficile. La ripartenza della Champions League, in questo senso, può essere una fortuna. Sappiamo quanto è tosto il girone, probabilmente il PSG ha un piccolo vantaggio rispetto agli altri ma il gruppo è equilibrato e ogni punto avrà il suo peso. Sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene. Migliorare la Semifinale vuol dire arrivare in fondo, ma dobbiamo pensare a una gara alla volta. Il Newcastle è la classica squadra inglese: intensa, aggressiva, fisica; sottolineando anche la loro qualità. Sarà emozionante ritrovare Tonali, come sarà emozionante per Tonali ritrovare il Milan. Sandro è stato importante nel nostro percorso di crescita che ci ha portato fino alla vittoria, lo abbraccerò con grande affetto".