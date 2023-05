Milan, Sabadini: “Squadra in crisi e poche possibilità di eliminare l’Inter”

In merito all’Euroderby derby fronte Milan Giuseppe Sabadini , ex calciatore rossonero (1971-1978) ha risposto a tre domande ai microfoni di Itasportpress.it.

“Sono sincero? L’attuale Milan è troppo in crisi. Non so se ha possibilità concrete di passare il turno".

“Sono stati commessi un po’ di errori sulle scelte degli acquisti. Io non capisco come mai il Milan abbia preso De Ketelaere: onestamente non capisco quale sia il suo ruolo, perde solo palloni. In più Rebic è calato, non può essere ritenuta una degna riserva. Su Origi ero già scettico quando era stato acquistato: il Milan ha preso una riserva del Liverpool…”.