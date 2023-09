Milan spreca e il Newcastle ottiene il massimo con il minimo: 0-0 a San Siro

Il Milan debutta in Champions League con un pareggio casalingo. A San Siro i rossoneri contro gli inglesi del Newcastle hanno chiuso a reti bianche. La squadra di Pioli ha avuto tante occasioni da rete soprattutto nel primo tempo ma non è andata a bersaglio. Ci provano, nel giro di pochi minuti, Pobega, Chukwueze, Giroud e Krunic, tutti fermati da Pope che poi fa un miracolo su Theo. La miglior occasione per Leao: ne salta tre in area ma poi cerca di concludere di tacco e si incarta. Nella ripresa Milan costruisce meno e il Newcastle resiste e porta a casa il massimo con il minimo. Grande accoglienza dei tifosi rossoneri per l’ex Tonali, mai in partita. Da valutare le condizioni di Maignan e Loftus-Cheek, usciti nel corso del secondo tempo per infortuni muscolari.