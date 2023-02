Milan-Tottenham, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle ore 21 per la sfida di Champions.

Redazione ITASportPress

Milan-Tottenham si gioca questa sera, martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21 per gli ottavi di finale di Champions League. Sfida speciale per i rossoneri e gli Spurs che cercheranno di andare avanti nel torneo e di far bene fin dal match d'andata.

Milan-Tottenham, le ultime Il Milan di Pioli proverà a rialzarsi dopo il periodo di appannamento. Dopo la vittoria contro il Torino, la squadra rossonera cercherà il bis in Coppa. Dal canto suo, il Tottenham, privo dell'infortunato Bentancur, arriva dai 4 gol subiti dal Leicester, il tutto dopo due vittorie di fila contro Fulham e Manchester City.

Nel Diavolo ancora Tatarusanu tra i pali con Kalulu, Tomori e Thiaw in difesa con il reparto a tre confermato. Sulle corsie Saelemaekers e Theo Hernandez. In avanti spazio a Giroud con Leao.

Nel Tottenham di Antonio Conte tanti ex Serie A. A partire da Romero in difesa fino ad arrivare a Perisic e Kulusevski in mezzo al campo. Occhio a bomber Kane in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara tra Milan e Tottenham di Champions League potrà essere seguita essenzialmente in due opzioni. La sfida sarà trasmessa da Mediaset e da Sky. Nel primo caso la partita sarà in chiaro su Canale 5, mentre nel secondo i canali di riferimento per gli abbonati saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).

Anche in streaming con Mediaset Infinity e Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte