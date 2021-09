Muller e il vizio del gol in Champions… contro il Barcellona: nessuno come lui

L'attaccante tedesco ha nel Barcellona una delle sue vittime preferite in Coppa

Un'altra vittoria netta contro il Barcellona. Il Bayern Monaco ci ha ormai preso gusto nelle sfide di Champions League contro i blaugrana e ogni volta che si trova davanti a loro dà il meglio di sé. Non solo Robert Lewandowski, bomber polacco dei bavaresi, autore nella notte di due gol, ma anche Thomas Muller che quando vede i catalani... segna sempre.

DA RECORD - Nel netto 3-0 rifilato dai tedeschi al Barcellona nella notte di Champions, c'è anche lo zampino di Muller che come riporta Opta può vantare un assoluto record contro i blaugrana. Infatti, l'attaccante esperto dei bavaresi ha segnato ai catalani più gol di qualsiasi altro calciatore nelle competizioni europee. Sono ben sette le reti del centravanti classe 1989 in sole sei partite.

Il Bayern Monaco, con la vittoria sul Barcellona, si è portato a casa i primi tre punti del girone di Champions League. Nell'altra sfida del raggruppamento, Benfica e Dinamo Kiev non sono andate oltre lo 0-0 portando a casa un punto a testa e mettendosi, per il momento, davanti proprio ai blaugrana fermi ovviamente a quota zero.