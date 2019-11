Napoli, Ancelotti: “Ne siamo usciti vivi e vegeti, il girone si è messo bene. La strada è giusta”

Pareggio per 1-1 ad Anfield fra Liverpool e Napoli: per gli ottavi si deciderà tutto all’ultima giornata della fase a gironi. Ecco le parole rilasciate dall’allenatore azzurro Carlo Ancelotti a Sky Sport: “Pareggiare qui non è facile, abbiamo sofferto ma impossibile che non succeda contro questa squadra. Ne siamo usciti vivi e vegeti, il girone si è messo bene, con l’ultima partita da giocare in casa. Una buona serata in tutto, considerando che anche il Liverpool è ancora in corsa e non aritmeticamente qualificato. Il nostro rendimento in Europa mi ha sorpreso? Sinceramente no, su questi palcoscenici si dà tutto, un peccato non esserci sempre riusciti in campionato. Pian piano stiamo uscendo dal periodo delicato, l’ambiente dentro lo spogliatoio è sano: da tutti c’è grande voglia di uscire da questo momento, importante non perdere la testa e questo non è successo. Ora servono altre conferme, la strada è giusta”.

Sul presidente: “Era contento e soddisfatto, ha voluto ringraziare tutti per la bella partita, ora speriamo di passare il turno. Disgelo? C’è già, anche se stasera faceva molto freddo (sorride, ndr)”.