Napoli, Di Lorenzo: “0-4? Nessun timore, la vittoria a Lecce ci ha dato morale”

Le parole del capitano azzurro in conferenza stampa, in vista della sfida di Champions che andrà in scena alle 21:00 di domani

Redazione ITASportPress

Intervenuto in conferenza stampa, Giovanni Di Lorenzo si è espresso sulla sfida di domani tra Milan e Napoli. Queste le parole del capitano azzurro alla ricerca del riscatto: "Della sfida di campionato ne abbiamo discusso anche troppo. Timore zero, non siamo stati il solito Napoli. Ora l'importante è voltare pagina, ci siamo preparati bene e penso siamo pronti per scendere in campo. Devo dire che la vittoria di Lecce ci ha tornato morale". Il match andrà in scena domani, mercoledì 12 aprile, con appuntamento alle 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Da un lato la confermata assenza di Victor Osimhen, dall'altro un Leao che sembra finalmente ritrovato. Le cose per il Napoli, almeno alla vigilia, non sembrano mettersi bene: "Victor è un grandissimo giocatore, ma non dipendiamo soltanto da lui. Ho piena fiducia nel gruppo. Per quanto riguarda Leao è un giocatore forte, ma dovremo stare attenti a tutta la squadra" ha concluso Giovanni DiLorenzo, il quale con gran probabilità dovrà vedersela con il talento rossonero domani.

"Cosa dirò ai compagni? Di solito non preparo discorsi, dirò quello che mi verrà. Sono consapevole che questo è un gruppo concentrato è che è al corrente dell'importanza della partita". Giovanni Di Lorenzo non ha dubbi e si affida al gruppo per la sfida d'andata di Champions League che vede il Napoli impegnato contro il Milan.