Napoli, Gattuso: “Qualificazione ancora aperta, al Camp Nou ce la giocheremo”

Termina 1-1 la sfida tra Napoli e Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso al termine del match.

FIDUCIA – “Abbiamo fatto una buona partita, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Sappiamo che contro avversari del genere non si può sbagliare niente. Potevamo fare un meglio nella fase di possesso, ma è subentrata un po’ di stanchezza. Nel palleggio si poteva fare qualcosa di più. Il loro pressing ci ha creato qualche difficoltà, ma noi siamo abbiamo sbagliato nelle uscite. La qualificazione? Nulla è perduto, al ritorno gli mancheranno Vidal e Busquets, andremo là per giocarcela: il discorso è ancora aperto. Se andiamo al Camp Nou con la giusta consapevolezza possiamo farcela, anche se sappiamo che loro sono fortissimi. Loro ti costringono a difenderti basso, attaccano con tanti uomini, ma non li abbiamo mai fatti tirare in porta: abbiamo pagato caro un episodio”.