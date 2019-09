Napoli, Lozano: “Grande vittoria e grande personalità. San Paolo? Lo adoro…”

C’è grande euforia a Napoli dopo il successo contro il Liverpool in Champions League. Un 2-0 che ha messo in mostra le doti della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Mertens e Llorente marcatori, ma tutta la squadra ha girato bene facendo la sua parte.

Anche Hirving Lozano, al debuto in coppa con gli azzurri ha avuto modo di essere protagonista del match dal 1′ minuto. Qualche spunto e una rete, giustamente, annullata. Il messicano ha parlato a ESPN all’indomani del trionfo contro i Reds.

PERSONALITA’ – “Devo dire che è stata una grande vittoria, la squadra si è comportata bene, e avevamo buone sensazioni in casa nostra. Bene aver preso tre punti contro il Liverpool. Dobbiamo sempre dare il massimo, ringrazio Dio per questi punti. L’allenatore mi ha chiesto di impegnare i due centrali avversari, erano molto forti. Personalità contro i campioni d’Europa? Si, stata una prova molto buona in una partita di Champions, stiamo lavorando. San Paolo? Prezioso, adoro l’ambiente e la gente, adoro essere e giocare qui”, ha detto Lozano.