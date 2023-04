Napoli-Milan Champions League, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match tutto italiano per i quarti di finale di ritorno di Champèions League. Napoli e Milan in campo al Maradona alle 21 per la sfida di Coppa.

Napoli-Milan oggi in campo per i quarti di finale di Champions League, gara di ritorno. Le due formazioni italiane si sfideranno al Maradona alle ore 21. Si parte dal risultato dell'andata con i rossoneri vittoriosi per 1-0.

Napoli-Milan, le ultime Dentro o fuori. Napoli e Milan sono pronte a battagliare in Champions League per i quarti di finale di ritorno. Padroni di casa che davanti al proprio pubblico vorranno ribaltare l'esito del match d'andata. Per farlo mister Spalletti ritrova Osimhen. Con lui, in attacco, anche Politano e Kvaratskhelia. Non sarà esattamente la formazione tipo per i partenopei che dovranno rinunciare solo a Kim e Anguissa. Al loro posto Juan Jesus e Ndombele.

Nel Milan di Pioli, spazio a Maignan in porta protetto dalla linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo Krunic con Tonali. Le azioni offensive saranno dirette dal tris dietro Giroud formato da Brahim Diaz, Bennacer e Leao.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Napoli e Milan valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League si giocherò, come detto, oggi martedì 18 aprile 2023 alle ore 21.

Il match tra le due squadre italiane potrà essere visto in diretta tv e streaming. La sfida, infatti, sarà trasmessa sia in diretta tv in chiaro su Canale 5, che su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, nonchè su Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.