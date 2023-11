Napoli, scontri tra tifosi dell’Union Berlino e la polizia, guerriglia in strada

I tifosi dell'Union Berlino invadono le strade di Napoli. Come accaduto qualche mese fa, quando i partenopei affrontarono l'Eintracht Francoforte agli ottavi, gli ultras tedeschi hanno causato diversi problemi in città. Arrivati nel capoluogo campano nella giornata di ieri, i supporters dell'Union si sono scatenati nel corso della serata rendendo necessario l'intervento delle forze dell'0rdine.

FERITI E ARRESTI - I tedeschi si sono riuniti in centro, iniziando una marcia che li ha portati fino a Piazza Dante bloccando diverse strade. Nel cammino, hanno dato vita a scene di guerriglia urbana costringendo all'intervento le forze dell'ordine italiane. Queste ultime fino a quel momento avevano scortato il gruppo degli ultras tedeschi, ma al momento dello scontro hanno faticato e non poco a contenerne la violenza. La vicenda si è chiusa con l'arresto di undici tifosi, con l'attenzione dell'ordine pubblico per le ore antecedenti al match. Tra le ipotesi c'è anche quella di impedire ai tifosi dell'Union l'accesso allo stadio.