Neymar: “Triste per uscita da Champions ma è lezione per crescere”

"Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare"

Ha avuto bisogno di qualche giorno per smaltire la delusione per l'uscita dalla Champions League. Neymar , asso del Psg , ha voluto pubblicare un messaggio sui social a distanza di alcune ore dal k.o. contro il Manchester City nelle semifinali del massimo torneo per club in Europa. I parigini, dopo la finale della scorsa annata, non sono riusciti a ripetersi e, nonostante le tante critiche , O'Ney sembra essere più motivato che mai a migliorare ancora.

AMAREZZA - "Una sensazione difficile da descrivere, sono ancora molto triste per la nostra sconfitta, ma orgoglioso dell'impegno di tutta la squadra", ha esordito Neymar nel suo post social nel quale è ritratto in una foto piegato e con la testa verso il basso. "Noi abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è bastato, ma è una lezione per crescere. Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare, indipendentemente dalle circostanze", ha aggiunto l'asso brasiliano forse per rispondere a qualche critica di troppo ricevuta.