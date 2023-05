Pagliuca: “Euroderby tattico e diverso dal 2003. Maignan davanti a Onana perchè…”

In merito all'Euroderby di domani di Champions League, la redazione di ItaSportPress.It ha intervistato in esclusiva Gianluca Pagliuca, portiere dell’ Inter tra il 1994 e il 1999.

“Secondo me sarà molto tattico. Ci sarà equilibrio tra le due squadre. Certo: non aspettiamoci sia uguale all’altra semifinale tra City e Real!”.

“Sulla carta no, ma in finale di Champions non vince sempre la squadra che ha l’organico più forte. Quindi, se i nerazzurri arriveranno in finale, se la giocheranno. Contro Real o City che sia”.