Pepe da record: supera Totti come marcatore più anziano della Champions

LE DICHIARAZIONI - Pepe ha raccontato a fine partita la sua emozione per il gol ed il ricordo ottenuto: "Prima di tutto è un giorno speciale, perché è il compleanno di mia madre. Le avevo detto che avrei segnato per lei! Essere qui a quest'età è incredibile: ci vuole duro lavoro, sacrificio ed un'enorme passione per il calcio. Diventare calciatore era il mio sogno: essere in uno stadio pieno e vivere queste notti speciali. So che manca poco prima che io lasci tutto questo, ma darò al Porto il meglio che posso ogni giorno."