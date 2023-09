Provedel eroico! Para tutto all’Atletico Madrid poi al 95′ pareggia di testa per la Lazio

C'è un eroe stasera all'Olimpico. E' il portiere della Lazio Ivan Provedel che salva la sua squadra in diverse circostanze e poi al 95' ha pareggiato con un colpo di testa da attaccante vero e ha trafitto l'estremo difensore dell'Atletico Madrid Oblak. Provedel pareggia il gol di Barrios segnato dai colchoneros nel primo tempo (tiro deviato da Kamada) e regala un punto prezioso alla squadra di Sarri che domina per larghi tratti, rischia di perdere, ma poi pareggia 1-1. Per Provedel è il secondo gol in carriera visto che aveva segnato con la Juve Stabia all'Ascoli.