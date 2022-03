Psg, allarme rientrato per Mbappé: col Real Madrid ci sarà

L'attaccante convocato per il Real

Le sue condizioni aveva destato non poca preoccupazione nell'ambiente Psg dopo il brutto colpo ricevuto in allenamento dal compagno Gueye. Parliamo di Kylian Mbappé , stella dei parigini, la cui presenza contro il Real Madrid nella gara degli ottavi di finale di ritorno di Champions League sembrava a rischio.

In queste ore, invece, non senza qualche polemica, pare essere rientrato l'allarme. Le prime indicazioni avevano escluso fratture e in una nota ufficiale i parigini avevano parlato di "esami rassicuranti". Oggi nuovi esami ma anche la convocazione ufficiale del francese da parte di mister Pochettino. Il tecnico, infatti, ha inoltrato la lista dei calciatori a disposizione inserendo Mbappé. Il giocatore va addirittura verso una maglia da titolare così come gli italiani Donnarumma e Verratti.