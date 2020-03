Psg-Borussia Dortmund, i tifosi francesi si radunano all’esterno dello stadio malgrado le porte chiuse

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, gara in programma questa sera alle 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà al Parco dei Principi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante questa misura, tuttavia, i sostenitori della formazione francese si sono radunati nelle vicinanze dello stadio per sostenere i propri colori. Molti di questi, come strumenti di precauzione, si sono presentati indossando costumi e tute bianche o maschere antigas.