Psg, la dedica di Keylor Navas al compagno: “Rigore parato a Messi è per Sergio Rico”

C’è una dedica speciale da parte di Keylor Navas dopo il rigore parato a Lionel Messi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Barcellona. L’estremo difensore dei parigini, al termine della sfida, ha voluto commentare il suo gesto tecnico dedicandolo a Sergio Rico, suo compagno e collega di reparto, che sta avendo qualche problema in famiglia.

La dedica di Keylor Navas

Parlando al termine della sfida di Champions, come riportano Goal e RMC Sport, Keylor Navas ha detto: “Credo che parare un rigore sia sempre difficile”, ha esordito il portiere autore del gesto tecnico prima dell’intervallo tra un tempo e l’altro. “Soprattutto se a calciarlo è un giocatore come Lionel Messi. Voglio dedicare la mia parata a Sergio Rico che sta attraversando un momento complicato in famiglia. La mia parata è per lui”.

Poi sulla gara: “Sono contento per come è andata. Volevamo giocare una buona partita, anche forti del risultato dell’andata, e penso che ci siamo riusciti. Loro ci hanno pressato ma noi abbiamo fatto il nostro. Siamo molto motivati ad andare fino in fondo in questa competizione. Il gruppo ha obiettivi chiari in mente e dobbiamo continuare in questa direzione”, ha concluso Keylor Navas.

Dopo la gara, Sergio Rico ha voluto ringraziare per la dedica e per il passaggio del turno con un messaggio su Twitter nel quale si è complimentato col i suoi, ed in particolare con Mbappé e Navas per essere stati decisivi. Anche il portiere della Costa Rica ha ribadito quanto espresso ai media con un post su Instagram.