Punizione per il Lipsia, il battitore si decide a “sasso-carta-forbici”

Retroscena spiritoso quanto accaduto due giorni fa alla Red Bull Arena. Intorno al 60' di gioco di Lipsia-Stella Rossa i padroni di casa hanno ricevuto un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore avversaria. Un'occasione ghiotta da non lasciarsi scappare per siglare la terza rete della serata e chiudere i conti. Ciò che fa sorridere, però, è che due calciatori si sono presentati alla battuta del calcio piazzato e, entrambi convinti di volerlo calciare, hanno dovuto trovare un modo per scegliere a chi spettasse l'onore. Si tratta di Lois Openda e David Raum, i quali per decidere hanno deciso di "giocare" al famosissimo gioco per bambini sasso-carta-forbici. Il "sasso" dell'attaccante ha battuto le "forbici" del terzino, così l'ex Lens ha calciato senza però riuscire a trovare il gol. Siparietto interessante e divertente che ha fatto il giro d'Europa.