Ranieri gioca Inter-Liverpool: “50% di possibilità di passare. Due nerazzurri decisivi”

Parla il mister sulla sfida tra nerazzurri e Reds in Champions League

50% DI CHANCE - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ranieri ha detto: "I Reds stanno molto bene, ma ad avere qualcosa di più in Champions ci sono anche Manchester City e Chelsea, tenendo conto che una fra Real Madrid e Psg sarà eliminata. Oggi niente è deciso perché l'Inter croata può fare male alla squadra di Klopp: Perisic è in gran forma e sa aggredire, Brozovic è l'uomo che dà i tempi. Per me Inzaghi ha il 50% di chance".