Real Madrid, Alaba: “Non siamo imbattibili ma abbiamo feeling con la Champions”

Le parole del difensore austriaco, il quale non vede l'ora di scendere in campo e affrontare il proprio avversario

Intervenuto ai microfoni di tz, David Alaba ha rilasciato una larga intervista dove ha presentato la sfida di Champions Real Madrid -Manchester City. In particolare, il difensore si appresta a sfidare Erling Haaland e lo fa al massimo dell'ambizione: "Personalmente vivo per questi momenti. Momenti in cui puoi metterti in mostra davanti a tutti, agli spettatori, all'avversario, ai compagni di squadra, trascinandoli. Mi piace assumermi la responsabilità ed è proprio in queste occasioni che conta".

Successivamente, il difensore ha avvisato gli avversari. Alla domanda "Il Real Madrid è imbattibile in Champions?" David Alaba ha prontamente risposto di no, provocando allo stesso tempo il Manchester City: "Abbiamo perso 2-3 contro il Lipsia nei gironi, per esempio. Quindi no, non siamo imbattibili. Ma posso confermare che è molto complicato vincere contro di noi. Il Real Madrid e la Champions League hanno semplicemente una relazione speciale, giochiamo con molta più fiducia e crediamo in noi stessi".