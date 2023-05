Champions League, il Real Madrid perde un giocatore in ottica City

Brutte notizie per ilRealMadrid, il quale dovrà fare a meno di Dani Ceballos per l'andata di Champions. L'allarme è scattato quando - secondo quanto rivelato da As - il centrocampista si è lamentato di dolore nell'ultima sessione di allenamento, proprio alla vigilia della sfida contro l'Osasuna per la finale di Coppa del Re. Dani avrebbe dunque riscontrato un affaticamento alla coscia destra, con condizioni da valutare nei prossimi giorni. Un'ottima pedina scende dalla scacchiera di Carlo Ancelotti, il quale dovrà fare a meno dello spagnolo per la sfida contro il Manchester City. O almeno, queste sono le sensazioni.