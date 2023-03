Real Madrid, Ancelotti: “Ecco chi non vorrei ai quarti di Champions…”

Dopo il 5-2 maturato all'andata, in pochi credevano nella possibilità che il Liverpool potesse ribaltare il risultato contro il Real Madrid . E così, infatti, è stato. I Blancos hanno amministrato e sono pure riusciti a vincere davanti al proprio pubblico conquistando l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Al termine della gara, mister Carlo Ancelotti ha parlato a Movistar proiettando il proprio pensiero al prossimo turno e al sorteggio da qui alla finale.

Sulla gara, il tecnico di Reggiolo ha detto: "Abbiamo giocato bene, non abbiamo difeso col blocco basso. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare". Ancora sul Liverpool: "È un club di signori. Hanno omaggiato Amancio e da parte loro è stato molto bello da parte loro".

Passando poi ai quarti di finale e al sorteggio, Ancelotti si è sbilanciato: "Chi affrontare ai quarti di finale? Non saprei, ma il Milan lo vorrei in finale, non ai quarti".