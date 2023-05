Real Madrid, Ancelotti: “Non faremo gara contro Haaland”

Tutto pronto per Real Madrid - Manchester City , due squadre che un anno dopo si incontrano nuovamente in semifinale di Champions League. A spuntarla l'ultima volta furono proprio i blancos - poi laureatisi campioni d'Europa - ma oggi è diverso. Da un lato c'è un Haaland in più che può e sa come decidere partite del genere. Proprio sul norvegese si esprime Carlo Ancelotti , il quale avvisa la propria retroguardia: "Erling è davvero pericoloso, ha una qualità impressionante. Ma noi non giocheremo per fermare Haaland, ma tutta la squadra. Abbiamo le nostre chances e ci proveremo fino alla fine".

Rivolgendosi più in generale verso la sfida, il tecnico originario di Reggiolo ha ricordato lo stesso momento di un anno fa. In quell'occasione si giocarono due delle sfide più divertenti ed entusiasmanti della storia della competizione e lo stesso Ancelotti firmerebbe per tale spettacolo: "Se difendi bene, può arrivare un pareggio, ma questo non vuol dire che non attaccheremo. Ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo subito 5 gol facendone 6 in due partite. Firmerei per fare lo stesso quest'anno". Su cosa metterà in campo il Real Madrid, invece: "Servirà una partita completa, dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. In particolare, ci saranno molto d'aiuto le motivazioni".